В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции

Десять пострадавших от землетрясения в Турции детей доставлены в Баку для получения необходимого лечения.

10 февраля этого года из Турции в Азербайджан были доставлены и размещены в медучреждениях шесть семей, состоящая из 10 детей и 12 взрослых.



Как передает Report, об этом сообщила заведующая сектором отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.



По ее словам, среди размещенных в больницы детей 6 - мальчики и 4 - девочки: "Самому младшему ребенку 8 дней, старшему – 14 лет. Госпитализированные лица были размещены в специально выделенных палатах, начаты всесторонние лабораторно-инструментальные обследования, которые уже подходят к концу".



Представитель министерства отметила, что по завершении обследований дети и их родители будут переведены в приюты при министерстве труда и социальной защиты населения.

10:46

Десять пострадавших от землетрясения в Турции детей доставлены в Баку для получения необходимого лечения.

Как сообщает Report, дети размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии им. К.Фараджовой.