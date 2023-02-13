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В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции Десять пострадавших от землетрясения в Турции детей доставлены в Баку для получения необходимого лечения.
Здоровье
13 февраля 2023 г. 11:15
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции

10 февраля этого года из Турции в Азербайджан были доставлены и размещены в медучреждениях шесть семей, состоящая из 10 детей и 12 взрослых.

Как передает Report, об этом сообщила заведующая сектором отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По ее словам, среди размещенных в больницы детей 6 - мальчики и 4 - девочки: "Самому младшему ребенку 8 дней, старшему – 14 лет. Госпитализированные лица были размещены в специально выделенных палатах, начаты всесторонние лабораторно-инструментальные обследования, которые уже подходят к концу".

Представитель министерства отметила, что по завершении обследований дети и их родители будут переведены в приюты при министерстве труда и социальной защиты населения.

10:46

Десять пострадавших от землетрясения в Турции детей доставлены в Баку для получения необходимого лечения.

Как сообщает Report, дети размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии им. К.Фараджовой.

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Версия на английском языке 10 children, 12 adults injured in Turkiye earthquake brought to Azerbaijan for treatment
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə xəsarət alan 10 uşaq və 12 böyük müalicə üçün Azərbaycana gətirilib - YENİLƏNİB

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