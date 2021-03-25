Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение

"Шаг, предпринятый компанией COVAX против Азербайджана, вызывает удивление и сожаление. Удивление вызывает то, что Азербайджан является одним из ведущих и образцовых государств в борьбе с пандемией коронавируса, являющейся всеобщим бедствием”.

"Шаг, предпринятый в рамках платформы COVAX против Азербайджана, вызывает удивление и сожаление. Удивление вызывает то, что Азербайджан является одним из ведущих и образцовых государств в области борьбы с пандемией коронавируса, являющейся всеобщим бедствием".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно высоко оценивала деятельность Азербайджана в этом направлении, и это не случайно: "Азербайджан оказал финансовую поддержку ВОЗ, а также продемонстрировал свою поддержку более чем 30 государствам-членам Движения неприсоединения в различных направлениях. Цель - помощь этим странам с тем, чтобы они справились с пандемией. Поэтому недопустимо, чтобы Азербайджан не был включен в список 18 стран, которые получат вакцины Pfizer-BioNTech в рамках платформы COVAX. В прошлом году наша страна перечислила на счет этой компании 21 миллион долларов США. Этот шаг они обосновывают тем, что Азербайджан начал вакцинацию до 29 января. Они отправляют вакцину в страны, которые якобы начали вакцинацию после 29 января. Это совершенно абсурдный подход".

Депутат подчеркнул, что сокращение COVAX объема выделяемых Азербайджану вакцин и продление сроков поставок обусловлено субъективными факторами: "Соседней стране - Грузии уже поставлены вакцины. Если одной стране Южного Кавказа поставляют вакцину, почему Азербайджан остается в стороне? Такое отношение к Азербайджану недопустимо. Это еще раз показывает, что принцип справедливости нарушается. В рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека резолюция "Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19" была принята по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что принцип справедливости в вопросе вакцинации должен быть сохранен. Тот факт, что правительство и руководство Азербайджана стоят на стороне правды и просят международные организации обеспечить принцип справедливости, видимо, кого-то раздражает. Потому что они не привыкли действовать по принципу справедливости, а предпочитают диктовать и действовать в собственных интересах и думать о собственной выгоде, а не о сотрудничестве. По этой причине мы являемся свидетелями двойных стандартов.

Естественно, Азербайджан всегда действует оперативно. Были подписаны контракты со многими компаниями. Такое поведение COVAX в первую очередь ударит по имиджу компании и сильно подорвет ее репутацию среди международного сообщества. Таким образом, мы становимся свидетелями того, как платформа COVAX проводит дискриминационную политику, ведет себя необъективно и несправедливо".

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу сказал, что с первых дней пандемии происходят некоторые процессы, которые вызывают сожаление. По его словам, при распределении защитных масок среди отдельных стран нарушались принципы справедливости.

"Европейские страны, отдавая предпочтение ряду вакцин, заявляют, что другие не действительны на их территории. ВОЗ, которая в первую очередь разрабатывает и направляет в страны различные протоколы и практики в борьбе с пандемией, также должна призвать отдельных производителей вакцин быть ответственными в этом вопросе и обеспечить доступность и справедливое распределение вакцины для всех стран".

В настоящее время в Азербайджане используется только вакцина "CoronoVAC". С 18 января по сегодняшний день в стране в процессе вакцинации приняли участие 502 174 человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и за счет государства.

Азербайджан не вошел в список 18 стран, которые получат вакцины Pfizer-BioNTech в рамках платформы COVAX. Хотя Азербайджан стал одной из 50 стран, высоко оценивших инициативу созданной в прошлом году платформы COVAX по разработке вакцин против вируса SARS-CoV-2. Азербайджан выступает за распределение вакцин между странами мира на основе принципов справедливости и солидарности. Ярким примером этого является принятие в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения резолюции "Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19".