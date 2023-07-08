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Депутат: Совместная деятельность Азербайджана и Турции в области здравоохранения будет стимулировать развитие наших стран

Депутат: Совместная деятельность Азербайджана и Турции в области здравоохранения будет стимулировать развитие наших стран Сотрудничество в области здравоохранения - это поддержка здоровья населения Азербайджана и Турции и развития нашего человеческого капитала.
Здоровье
8 июля 2023 г. 11:05
Депутат: Совместная деятельность Азербайджана и Турции в области здравоохранения будет стимулировать развитие наших стран

Сотрудничество в области здравоохранения - это поддержка здоровья населения Азербайджана и Турции и развития нашего человеческого капитала.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов во время выступления на научно-практической конференции "Современные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний".

Он отметил, что начало деятельности группы компаний оздоровительного туризма Bayraktar в Азербайджане является еще одной поддержкой данного сотрудничества: "Совместная деятельность двух братских стран в области здравоохранения будет стимулировать развитие наших стран в этой области".

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Səhiyyə sahəsindəki əməkdaşlıq Azərbaycan və Türkiyə əhalisinin sağlamlığına dəstəkdir”

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