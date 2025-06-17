Депутат: Резко сократилось число желающих изучать медицину за рубежом

Депутат: Резко сократилось число желающих изучать медицину за рубежом

В Азербайджане резко сократилось число желающих изучать медицину за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Искендеров на мероприятии по случаю Профессионального дня медицинского работника.

По его словам, медицинская сфера всегда требует нового инновационного подхода, которому сегодня отвечает Азербайджан.

"Нет необходимости обращаться в зарубежные страны для подготовки образованных кадров в медицинской сфере. Стремительное развитие медицины в стране, проводимые медицинские реформы и восстановление после временного кризиса во время пандемии дают людям надежду на то, что они могут получить образование на высоком уровне в медицинской сфере в самом Азербайджане", - сказал он.