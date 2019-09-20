Депутат Муса Гулиев посетовал на однобокость медицинского туризма в Азербайджане

"Очень важно создание ассоциации в частном медицинском секторе".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии "Медицинский бизнес-форум: нынешняя ситуация и перспективы" заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По его словам, существуют ассоциации по различным областям: "Однако нет органа, который координировал бы работу врачей в частном секторе, обсуждал их общие интересы, проблемы и доводил их до общественности и государственных органов. Такая ассоциация могла бы создать условия для еще большего расширения данной области в будущем".

Муса Гулиев выразил сожаление по поводу однобокого развития медицинского туризма в Азербайджане: "Те, кто занимается медицинским туризмом, организуют поездки больных из Азербайджана в соседние страны. Но если уже налажен поток из Азербайджана, почему бы не создать нормальную систему для того, чтобы и иностранцы приезжали в Азербайджан на лечение? Мы не сможем добиться успеха в медицинском туризме, если он будет однобоким, то есть, если только наши граждане будут направляться на лечение за рубеж, а к нам никто не будет ехать".