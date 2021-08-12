Депутат: Необходимо вакцинироваться и соблюдать предписанные правила

"Согласно последним статистическим данным, в Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 человек прошли лечение и выздоровели. 14 человек с положительными результатами теста скончались. Это обязывает

"Согласно последним статистическим данным, в Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 человек прошли лечение и выздоровели. 14 человек с положительными результатами теста скончались. Это обязывает каждого гражданина Азербайджана более ответственно относиться к ситуации, к собственной жизни и жизни окружающих. В противном случае можем столкнуться с нежелательной ситуацией".

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По его словам, как динамика роста числа инфицированных в последние дни, так и новости из соседних стран должны расцениваться как сигнал тревоги: “Судя по опубликованным данным, в последнее время наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19 в соседних странах, включая Россию, Иран, Грузию. И в братской Турции ситуация далеко не радужная. Суточная заболеваемость там достигла максимума за последние 3 месяца. По сравнению с июлем число зараженных увеличилось в 6 раз. Если в июле в Турции число зараженных составляло 5-7 тысяч человек, то сейчас эта цифра поднялась до 22-25 тысяч. Кроме того, рост числа инфицированных в Азербайджане в последние дни привел к росту числа пациентов, помещенных в реанимационное отделение".

Депутат отметил, что если ситуация продолжится в том же русле, то в сентябре количество заражений может резко возрасти и в Азербайджане: “Естественно, подобное развитие ситуации может привести к жестким ограничительным мерам Оперштаба. Это не сулит ничего хорошего ни государству, ни гражданам. Охрана здоровья граждан является главным приоритетом государства. Жесткий карантин негативно влияет на трудовую деятельность людей. Чтобы избежать этого, мы должны вакцинироваться и соблюдать предписанные правила".