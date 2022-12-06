Депутат: Дефицит лекарств обуславливает принятие срочных мер

"Дефицит лекарств и ситуация, в которой оказываются больные, обуславливает принятие срочных мер".

"Дефицит лекарств и ситуация, в которой оказываются больные, обуславливает принятие срочных мер".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов заявил 6 декабря на пленарном заседании парламента.

По его словам, отсутствие лекарств и их заменителей, считающихся особенно эффективными при лечении, также создает проблемы в процессе лечения пациентов: "Необходимо правильно уточнять причины дефицита лекарств. Очевидно, здесь имеются три основные причины. Из них две – не зависящие от нас международные причины, и последняя причина – внутригосударственный вопрос. Все структуры понимают серьезность проблемы. К сожалению, проблема до сих пор не решена".

Он отметил, что трудности, созданные пандемией для мировой экономики, ощущаются и сегодня:

"Разрыв цепочки потребления и производства неизбежно ведет к росту цен. Война между Россией и Украиной также препятствует импорту лекарств из этих стран. Это значительно снижает доступность лекарств, цены и спрос на которые в мире растут. Из-за отсутствия механизма регулирования цен частные компании утверждают, что их ввоз в страну невыгоден, так как невозможно поднять цены в соответствии со сложившейся ситуацией. Поэтому необходимо совершенствовать механизмы".