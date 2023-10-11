Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана находится в Узбекистане

В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается "Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения", приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального

В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается "Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения", приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в рамках визита в Узбекистан делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетила созданную в Ташкенте площадь Гейдара Алиева и возведенный там большой мемориальный комплекс.

Делегация возложила венки к памятнику великого вождя и почтила светлую память общенационального лидера нашего народа.

Было отмечено, что площадь была создана в рамках государственного визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан 21 июня 2022 года. Площадь, расположенная на улице имени Гейдара Алиева, является одним из мест, куда приезжают на отдых жители и гости города.

Затем делегация посетила посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане.

Также состоялась встреча министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятова с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

На встрече, прошедшей в дружественной атмосфере, был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений и сотрудничества между братскими странами. Было отмечено, что взаимные визиты лидеров обеих стран являются ярким примером дружественных отношений между странами.

Было отмечено, что 11 октября в рамках Декады состоится "Узбекистано-Азербайджанский форум здравоохранения". Помимо углубления двустороннего сотрудничества, форум создаст широкие возможности для усиления обмена опытом в сфере здравоохранения, стимулирования государственно-частного партнерства, привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках декады делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетила Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова. Здесь Теймур Мусаев встретился с совместно прооперированными в рамках декады здравоохранения гражданами и врачами-специалистами из Азербайджана. Было отмечено, что в рамках декады здравоохранения, прошедший при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были проведены более 100 совместных хирургических операций с использованием современного медицинского оборудования и медицинские обследования населения в различных регионах Узбекистана.

Также состоялось ознакомление с Республиканским специализированным центром микрохирургии глаза, Национальным детским медицинским центром, Научно-практическим центром травматологии и ортопедии и М-клиникой.