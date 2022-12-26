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Делегация Совета судей и прокуроров Турции находится с визитом в Азербайджане

Делегация Совета судей и прокуроров Турции находится с визитом в Азербайджане По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация Совета судей и прокуроров Турции находится с визитом в Азербайджане.
Здоровье
26 декабря 2022 г. 17:29
Делегация Совета судей и прокуроров Турции находится с визитом в Азербайджане

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация Совета судей и прокуроров Турции находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле, а также могилу выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Гости также посетили Аллею шехидов и монумент турецким воинам.

Затем состоялась встреча в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики. В ходе встречи было особо отмечено, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами поднялось до уровня стратегического партнерства, двусторонние отношения успешно развиваются по многим направлениям благодаря совместным усилиям и непоколебимой политической воле президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кямран Алиев выразил благодарность турецкому правительству и народу за политическую и моральную поддержку нашей страны с первых дней 44-дневной Отечественной войны и подчеркнул об успешном продолжении существующего стратегического сотрудничества в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Выразив благодарность за теплый прием, глава делегации Осман Нури отметил, что возглавляемый им Совет судей и прокуроров Турции придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Он особо подчеркнул высокий уровень экономических, политических, социальных, культурных связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Hakimlər və Prokurorlar Şurasının nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

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