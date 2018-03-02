Делегация Агентства по продовольственной безопасности посетила Грузию

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ С 26 февраля по 1 марта делегация Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана находилась с визитом в Грузии.

Как сообщили Report в пресс-службе агентства, в рамках визита азербайджанская делегация познакомилась с деятельностью Национального агентства продовольствия Грузии, также посетила регион Шида-Картли.

В ходе четырехдневного визита азербайджанская делегация ознакомилась с проектами, осуществляемыми по линии ЕС, лабораторией министерства сельского хозяйства и Национальным агентством вина.

Отметим, что Национальное агентство продовольствия Грузии было учреждено в 2006 году, однако действует с 2011 года.