Дефицит медмасок в Баку: В одни руки мы не продаем больше двух штук - ВИДЕО

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В Азербайджане из-за опасности коронавируса выросла потребность в медицинском спирте и медицинских лицевых масках. Некоторые люди сообщают, что затрудняются найти в аптеках спирт и маски.

Сотрудник Report посетил несколько аптек в столице и изучил масштаб потребности в медицинских масках.

Фармацевт одной из аптек сообщил, что маски продаются лимитировано:

"Мы не продаем больше 5 защитных масок в одни руки, потому что нам из депо выдают их лимитировано. Сейчас они распроданы, мы ждем новую партию. Роста цен не наблюдается, однослойная маска стоит 10 гяпиков, 100-миллилитровый спирт – 50 гяпиков".

Другой провизор сказал, что медицинские лицевые маски уже на исходе:

"Масок практически не осталось и в депо. Раньше они выдавались лимитировано, сейчас и этого нет. Сейчас мы не продаем больше двух масок в одни руки. Двухслойная маска стоит 20 гяпиков, трехслойная – 30 гяпиков".

Во всех аптеках отметили, что на продажу спирта никакого лимита нет.

Фото/Видео: Фирудин Салимов