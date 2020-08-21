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Данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре

Данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре Руководитель Центра биологических оценок и исследований (CBER) США Питер Маркс предположил, что данные о ходе испытаний вакцины от коронавируса могут стать доступны для интерпретации уже в октябре.
Здоровье
21 августа 2020 г. 08:29
Данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре

Руководитель Центра биологических оценок и исследований (CBER) США Питер Маркс предположил, что данные о ходе испытаний вакцины от коронавируса могут стать доступны для интерпретации уже в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Маркса, набор добровольцев для исследований прошел успешно и, возможно, собранные в ходе испытаний результаты можно будет подвергнуть обсуждению в октябре. Агентство отмечает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), подразделением которого является CBER, назначило встречу сторонних экспертов консультативного комитета по этому вопросу на 22 октября.

Как информирует Reuters, ряд ученых, представителей отрасли здравоохранения и законодателей опасаются возможного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа на FDA для регистрации вакцины до президентских выборов в ноябре. При этом Маркс заявил, что не сталкивался с политическим давлением. Он также подчеркнул, что регулятор при утверждении вакцины намерен руководствоваться научными принципами.

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