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CureVac приступает к третьей фазе испытаний вакцины от СOVID-19

CureVac приступает к третьей фазе испытаний вакцины от СOVID-19 В исследовании примут участие 2,5 тыс. сотрудников университетской клиники Майнца старше 18 лет
Здоровье
21 декабря 2020 г. 11:53
CureVac приступает к третьей фазе испытаний вакцины от СOVID-19
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Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая фирма CureVac с 22 декабря приступает к третьей фазе клинических испытаний разработанной ею вакцины от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

В исследовании примут участие 2,5 тыс. сотрудников университетской клиники Майнца старше 18 лет. Доза вводимой вакцины составит 12 мкг.

Исследование дополняет запущенную 14 декабря фазу 2b/3, в которой принимают участие более 35 тыс. человек старше 18 лет из стран Европы и Латинской Америки.

В ноябре CureVac сообщила, что планирует выпустить свою вакцину от коронавируса в третьем квартале следующего года. В первом квартале планируется начать процесс регистрации препарата. В конце октября компания опубликовала промежуточные итоги 1-й фазы испытаний, которые, по ее оценке, были положительными.

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