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Ученые: COVID-19 резко снижает уровень витамина А в организме

Ученые: COVID-19 резко снижает уровень витамина А в организме Медики из Турции обнаружили, что заражение коронавирусом ведет к значительному снижению в концентрации витамина А
Здоровье
2 февраля 2021 г. 15:19
Ученые: COVID-19 резко снижает уровень витамина А в организме

Медики из Турции обнаружили, что заражение коронавирусом ведет к значительному снижению в концентрации витамина А, чьи молекулы критически важны для синтеза противовирусных белковых молекул - интерферонов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты их наблюдений были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"Наши наблюдения показали, что концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) была крайне низкой у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, что негативно сказывалось на производстве интерферонов первого типа. Это указывает на возможность применения больших доз витамина А, а также препаратов, которые препятствуют разложению ретинола, для борьбы с коронавирусом", - пишут исследователи.

Группа турецких ученых под руководством Озгюра Аслана, профессора Медицинского университета Турции в Анкаре, раскрыла еще одну зависимость, обратив внимание на то, что многие нарушения в работе организма, традиционно связываемые с острыми формами COVID-19, очень похожи на последствия хронического недостатка витамина А.

Медики собрали образцы крови у 23 здоровых жителей Турции и 27 пациентов университетской больницы, страдавших от крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции и проходивших курс интенсивной терапии в реанимационном отделении.

Сравнив их состав, профессор Аслан и его коллеги обнаружили, что концентрация ретинола в организме носителей тяжелых форм коронавируса действительно была крайне низкой. При этом некоторые больные принимали витамин А или лекарства, мешающие его выводу организма, что тем не менее не защитило их от снижения в концентрации ретинола после начала болезни.

В ближайшее время, как отмечают профессор Аслан и его коллеги, они планируют проверить свою теорию в эксперименте с участием большого числа болеющих добровольцев. Медики изучат то, как прием больших доз витамина А, а также лекарств, блокирующих работу перерабатывающих его ферментов, повлияет на скорость выздоровления пациентов.

С начала вспышки коронавируса в Ухане медики и биологи пытаются понять, какие побочные факторы и особенности в работе организма влияют на вероятность летального исхода и развития тяжелых форм COVID-19. В частности, практически сразу биологи выяснили, что болезни сердца и сосудов повышают вероятность летального исхода от SARS-CoV-2 почти в пять раз.

Последующие наблюдения показали, что на это также влияют концентрация витамина D и активность определенных ферментов в иммунных клетках.

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Версия на английском языке COVID-19 dramatically reduces Vitamin A levels in body

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