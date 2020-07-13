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COVID-19 может вызывать патологии сердца

COVID-19 может вызывать патологии сердца Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце
Здравоохранение
13 июля 2020 г. 20:55
COVID-19 может вызывать патологии сердца

Британские ученые пришли к выводу, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, может оказывать негативное воздействие на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа, сообщает Repot cо ссылкой на Sky News.

Ученые Эдинбургского университета, исследование которых было опубликовано в медицинском журнале по кардиологии European Heart Journal, изучили эхокардиограммы 1 261 пациента с коронавирусом из 69 стран. Они пришли к выводу, что в 55% случаев у пациентов были установлены патологические изменения в работе сердца, а у каждого седьмого отмечались признаки тяжелой дисфункции.

Отмечается, что большинство пациентов (901 человек) до заражения коронавирусом не испытывали проблем с сердцем. Среди этой группы пациентов патологические изменения были зафиксированы у 46% человек, а серьезная дисфункция сердца - в 13% случаев.

"COVID-19 - это сложное, мультисистемное заболевание, которое может оказывать сильное воздействие на различные части тела, включая сердце. Наша работа показала, что эти сканирования (эхокардиограммы – ред.) важны - они помогали улучшить лечение пациентов, которым она была сделана", - заявил глава исследовательской группы профессор Марк Двек.

Он отметил, что способность респираторных вирусных инфекций поражать сердце была известна и раньше, однако ученые были удивлены, узнав, что у столь многих пациентов c COVID-19 была нарушена сердечная функция.

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Версия на английском языке COVID-19 patients may suffer heart damage

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