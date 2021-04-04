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COVAX отправил первую партию вакцин в Азербайджан

COVAX отправил первую партию вакцин в Азербайджан Вакцина Vaxzevria (ранее AstraZeneca) была импортирована из Южной Кореи в рамках платформы COVAX для использования в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане
Здоровье
4 апреля 2021 г. 09:41
COVAX отправил первую партию вакцин в Азербайджан

Вакцина Vaxzevria (ранее AstraZeneca) была импортирована из Южной Кореи в рамках платформы COVAX для использования в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане.

Как передает Report, самолет с вакциной на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Напомним, что до конца мая в Азербайджан будет импортировано 432 000 доз вакцины Vaxevria. Вакцина была произведена совместным британско-шведским предприятием. Также 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech будут доставлены в Азербайджан в течение 8 недель.

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Версия на английском языке First batch of COVAX vaccines delivered to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке COVAX Azərbaycana vaksinlərin ilk partiyasını göndərdi

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