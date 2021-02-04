COVAX обнародовал количество вакцин, выделенных Азербайджану

Документ основан на предварительных прогнозах, и цифры могут корректироваться

Платформа COVAX обнародовала прогноз по распределению вакцины против коронавируса.

По сообщению Report, Азербайджан получит 506 400 доз вакцин.

В соседнюю Грузию будет доставлено 214 050 вакцин, а в Армению - 146 400.

Распределение вакцин по 145 странам мира будет осуществлено в феврале. Вакцин будет достаточно для вакцинации примерно 3,3% населения в каждой стране.

Распределение вакцин планируется завершить к июню этого года.

В COVAX отметили, что документ основан на предварительных прогнозах, и цифры могут корректироваться.