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COVAX обнародовал количество вакцин, выделенных Азербайджану 

COVAX обнародовал количество вакцин, выделенных Азербайджану  Документ основан на предварительных прогнозах, и цифры могут корректироваться
Здоровье
4 февраля 2021 г. 11:39
COVAX обнародовал количество вакцин, выделенных Азербайджану 
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Платформа COVAX обнародовала прогноз по распределению вакцины против коронавируса.

По сообщению Report, Азербайджан получит 506 400 доз вакцин.

В соседнюю Грузию будет доставлено 214 050 вакцин, а в Армению - 146 400.

Распределение вакцин по 145 странам мира будет осуществлено в феврале. Вакцин будет достаточно для вакцинации примерно 3,3% населения в каждой стране.

Распределение вакцин планируется завершить к июню этого года.

В COVAX отметили, что документ основан на предварительных прогнозах, и цифры могут корректироваться.

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Версия на азербайджанском языке COVAX Azərbaycana ayrılacaq vaksinin həcmini açıqlayıb

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