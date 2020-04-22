Что прояснило вскрытие умерших от коронавируса? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученые из Германии и Швейцарии рассказали о первых детальных результатах вскрытия пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Все умершие страдали от сопутствующих заболеваний.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в германском издании Süddeutsche Zeutung.

По информации, в распоряжении Süddeutsche Zeitung оказался отчет ученых из Университетского госпиталя Базеля. Медики вскрыли тела 20 пациентов, которые скончались от вызванных коронавирусом осложнений.

По словам руководителя патологоанатомического отделения, профессора Александра Цанкова, у всех обследованных была гипертония, большинство страдало от сильно выраженного ожирения, более чем две трети имели ранее поврежденные коронарные сосуды, треть – диабет. Среди умерших преобладали мужчины.

Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше, отметил Цанков. По его словам, это проясняет, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим.

В свою очередь судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбурга сообщил о вскрытии тел 65 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 22 марта по 11 апреля.

Согласно отчету, большая часть умерших страдала от повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом 46 людей перенесли заболевания легких, у 28-ми были обнаружены повреждения других органов, например, почек и печени, 16 человек страдали деменцией, а у других был рак или диабет.