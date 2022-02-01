Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?

Государственное агентство обязательного медицинского страхования разъяснило, можно ли людям, заразившимся коронавирусом, покидать место жительство после окончания 7-дневного периода изоляции без получения разрешающего SMS-уведомления.

Госагентство обязательного медицинского страхования разъяснило, можно ли людям, заразившимся коронавирусом, покидать место жительство после окончания 7-дневного периода изоляции без получения SMS-уведомления.

Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос Report, если гражданин не получил SMS о результате ПЦР-теста, то ему следует скачать на свой мобильный телефон мобильное приложение E-Təbib, ввести свои данные туда и проверить статус лабораторного исследования.

"Если в приложении в "Личном кабинете" ваша фотография обведена красной рамкой, а под ней написано "Вы заражены вирусом COVID-19!", это означает что период вашей изоляции продолжается и вам нельзя покидать место жительства. Если ваша фотография обведена фиолетовым или зеленым цветом и под ней не размещена информация о заражении коронавирусом - ваш срок карантина истек" - отметили в ведомстве.

Кроме того, в госагентстве добавили, что граждане могут получить информацию о результате ПЦР-теста, обратившись в поликлинику по месту жительства и предъявив FIN-код удостоверения личности.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина продолжительность изоляции (карантина) лиц с положительным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 и тех лиц, кто находится с ними в тесном контакте, с 24 января сокращена до 7 дней.