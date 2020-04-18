Члены Союза парламентских журналистов сдали кровь

Фонд Гейдара Алиева организовал акцию по сдаче крови, дабы не столкнуться с дефицитом донорской крови для больных. Акция стартовала 10 апреля.

Как передает Report, вчера спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к депутатам, пригласив их присоединиться к акции.

Сегодня в парламенте состоялась акция по сдаче крови, в которой приняли участие депутаты, а также сотрудники Аппарата и Управления по делам Милли Меджлиса.

К акции присоединились и члены Союза парламентских журналистов.

Сотрудники медиа пригласили каждого присоединиться к акции по сдаче крови.