Члены Союза парламентских журналистов сдали кровь
Фонд Гейдара Алиева организовал акцию по сдаче крови, дабы не столкнуться с дефицитом донорской крови для больных. Акция стартовала 10 апреля.
Как передает Report, вчера спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к депутатам, пригласив их присоединиться к акции.
Сегодня в парламенте состоялась акция по сдаче крови, в которой приняли участие депутаты, а также сотрудники Аппарата и Управления по делам Милли Меджлиса.
К акции присоединились и члены Союза парламентских журналистов.
Сотрудники медиа пригласили каждого присоединиться к акции по сдаче крови.