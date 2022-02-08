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Чистая прибыль Pfizer подскочила в более чем в 2 раза

Чистая прибыль Pfizer подскочила в более чем в 2 раза Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам 2021 года выросла в 2,4 раза, до 21,979 млрд долларов США.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 17:31

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам 2021 года выросла в 2,4 раза, до 21,979 млрд долларов США.

Как передает Report, это следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 3,85 доллара против 1,63 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом увеличилась вдвое, до 81,288 млрд долларов. Выручка Pfizer от продажи вакцин в 2021 году составила 13,914 млрд долларов против 2 млрд в 2020 году.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 3,393 млрд долларов, что в 4 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,59 доллара против прибыль в 0,15 доллара в четвертом квартале 2020 года. А квартальная выручка Pfizer выросла в 2 раза до 23,838 млрд долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 24,16 млрд долларов.

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