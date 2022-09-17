Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 6,5 млн человек

Число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а число заразившихся коронавирусной инфекцией - 608 млн.

Число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а заразившихся коронавирусной инфекцией - 608 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 608 328 548 инфицированных и 6 501 469 умерших с начала пандемии.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 94 237 260. Далее следуют Индия (44 522 777), Бразилия (34 558 992), Франция (33 796 693) и Германия (32 643 742). Летальных исходов больше всего также в США - 1 041 323, вторую строчку занимает Бразилия (685 121), третью - Индия (528 273). Далее следуют Россия (385 837) и Мексика (329 767).