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Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 6,5 млн человек

Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 6,5 млн человек Число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а число заразившихся коронавирусной инфекцией - 608 млн.
Здоровье
17 сентября 2022 г. 04:47
Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 6,5 млн человек

Число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а заразившихся коронавирусной инфекцией - 608 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 608 328 548 инфицированных и 6 501 469 умерших с начала пандемии.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 94 237 260. Далее следуют Индия (44 522 777), Бразилия (34 558 992), Франция (33 796 693) и Германия (32 643 742). Летальных исходов больше всего также в США - 1 041 323, вторую строчку занимает Бразилия (685 121), третью - Индия (528 273). Далее следуют Россия (385 837) и Мексика (329 767).

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