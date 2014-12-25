Число жертв лихорадки Эбола достигло 7588 человек

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв лихорадки Эбола в мире достигло 7588 человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Число официально подтвержденных случаев инфицирования смертельно опасным вирусом, по данным ВОЗ, достигло 19497 человек. Все указанные случаи зафиксированы в восьми странах: Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Мали, Сенегал, Испания и США.

Правительство Сьерра-Леоне – одного из западноафриканских центров распространения эпидемии лихорадки Эбола – ввело пятидневный карантин в северной провинции. В течение указанного периода будут закрыты все торговые точки, запрещено передвижение личного и общественного транспорта без соответствующего разрешения властей.

Ранее научный журнал Reproductive Sciences опубликовал статью исследователей Вальтера Кардоны-Майя, Пауоы Велиллы Гернандез и Даниэля Хэнао, в которой ученые выдвинули гипотезу, что геморрагическая лихорадка может передаваться половым путем.