Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек

За минувшие сутки в Бразилии выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Бразилии выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за последние 24 часа зарегистрировали 50 032 случаев КОВИД, общее количество случаев за все время с начала пандемии достигло отметки 3 582 362. За время эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 114 250 пациентов.

Бразилия по-прежнему является одной из мировых лидеров по количеству выявленных случаев, уступая лишь США.