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Report Georgia

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек За минувшие сутки в Бразилии выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса
Здоровье
23 августа 2020 г. 04:17
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек

За минувшие сутки в Бразилии выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за последние 24 часа зарегистрировали 50 032 случаев КОВИД, общее количество случаев за все время с начала пандемии достигло отметки 3 582 362. За время эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 114 250 пациентов.

Бразилия по-прежнему является одной из мировых лидеров по количеству выявленных случаев, уступая лишь США.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada bir gündə virusa 50 mindən çox yoluxma oldu

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