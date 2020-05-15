Число заразившихся коронавирусом заключенных в Азербайджане достигло 46

По причине несоблюдения руководителями некоторых предприятий данных рекомендаций, факты заражения коронавирусом возросли.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Бакинском швейном доме вирусом заразились 64 человека, их лечение продолжается: "В настоящее время в стране коронавирусом заразились 46 заключенных. Вначале вирусом заразились 33 осужденных, а позже еще 13 человек".