О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за два месяца

Число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за два месяца Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 80 млн - это вдвое больше, чем два месяца назад. Но темпы распространения инфекции на этой неделе заметно снизились.
Здоровье
25 декабря 2020 г. 19:29
Число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за два месяца

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 80 млн - это вдвое больше, чем два месяца назад. Но темпы распространения инфекции на этой неделе заметно снизились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за семь дней на планете выявили 4,4 млн заразившихся против 5,36 млн неделей ранее. В относительном выражении прирост составил 6%.

Меньше зарегистрировали и смертей - около 79 тыс. против максимальных с начала пандемии 81,7 тыс. за предыдущие семь дней. Показатель летальности новой инфекции остался на минимальном уровне - 2,2%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, возросло на 1,1 млн (неделей ранее - на 0,9 млн), но доля болеющих в данный момент немного снизилась - с 27,7% до 27,5%. Эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику. При этом доля уже выздоровевших также уменьшилась - с 57% до 56%.

Основная часть новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку. Европа занимает второе место, но в некоторых ее странах на этой неделе заболеваемость резко выросла. Кроме того, ситуация обострилась с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Число стран, где выявили больше миллиона случаев заражения, возросло до 17 - к ним добавились Украина и Перу. В восьми из этих государств заразились свыше 2 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались 36 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались 36 человек
25 декабря 2020 г. 16:43
Р-Фарм зарегистрировала в Азербайджане два препарата, используемых в терапии СOVID-19
"Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане два препарата, используемых в терапии СOVID-19
25 декабря 2020 г. 15:09
Госслужба обратилась к населению в связи с защитными масками
Госслужба обратилась к населению в связи с защитными масками
25 декабря 2020 г. 11:43
Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19
Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19
25 декабря 2020 г. 09:37
Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше
Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше
25 декабря 2020 г. 04:36
Ученые рассказали о напитке, побеждающем слабоумие
Ученые рассказали о напитке, побеждающем слабоумие
25 декабря 2020 г. 01:51
ЕС и ВОЗ отправили в Азербайджан медикаменты
ФотоЕС и ВОЗ отправили в Азербайджан медикаменты
24 декабря 2020 г. 18:35
В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 1 850 новых случаев заражения COVID-19
24 декабря 2020 г. 17:19
Вторая фаза испытаний подтвердила эффективность индийской вакцины
Вторая фаза испытаний подтвердила эффективность индийской вакцины
24 декабря 2020 г. 14:46
Ученые нашли лекарство от рака мозга
Ученые нашли лекарство от рака мозга
24 декабря 2020 г. 08:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi