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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 574 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 574 млн человек Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 574 316 254, а число летальных исходов - 6 401 860.
Здоровье
24 июля 2022 г. 15:06
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 574 млн человек

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 574 316 254, а число летальных исходов - 6 401 860.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику заражения вирусом в разных странах, всего за время пандемии от COVİD-19 излечились 544 001 220 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в США (92 145 839), Индии (43 868 476), Бразилии (33 555 526), Франции (33 482 230), Германии (30 331 131).

Наибольшая смертность от коронавируса зафиксирована в США (1 051 912 случая). Далее в списке следуют Бразилия (676 826), Индия (525 997), Россия (382 118), Мексика (326 968), Перу (213 953), Индонезия (156 902), Франция (151 350), Великобритания (182 727).

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 574 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 574 milyon nəfəri ötüb

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