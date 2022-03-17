О нас
Аудио новости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 460 млн, а количество летальных исходов - 6,05 млн.
Здоровье
17 марта 2022 г. 03:13
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 460 млн, а количество летальных исходов - 6,05 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг ВОЗ.

По состоянию на 16 марта в ВОЗ поступили сведения о 460 280 168 инфицированных и 6 050 018 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 679 216, летальных исходов - на 1 751.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн - 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 78 865 157. Далее следуют Индия (42 998 938), Бразилия (29 380 063), Франция (22 938 532) и Великобритания (19 820 185). Летальных исходов больше всего также в США - 958 609, вторую строчку занимает Бразилия (655 249), третью - Индия (516 072). Далее следуют Россия (362 478) и Мексика (321 115).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 460 milyonu ötüb

Экслюзивные новости

Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi