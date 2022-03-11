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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 450 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 450 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 450 млн, а количество летальных исходов - 6,01 млн.
Здоровье
11 марта 2022 г. 00:12
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 450 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 450 млн, а количество летальных исходов - 6,01 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 450 229 635 инфицированных и 6 019 985 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 816 925, летальных исходов - на 7 163.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 78 647 682. Далее следуют Индия (42 980 067), Бразилия (29 138 362), Франция (22 539 786) и Великобритания (19 373 888). Летальных исходов больше всего также в США - 954 913, вторую строчку занимает Бразилия (652 829), третью - Индия (515 459). Далее следуют Россия (358 911) и Мексика (320 166).

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