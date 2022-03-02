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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 435 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 435 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 435 млн, а количество летальных исходов - 5,95 млн.
Здоровье
2 марта 2022 г. 05:47
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 435 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 435 млн, а количество летальных исходов - 5,95 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 435 626 514 инфицированных и 5 952 215 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 200 287, летальных исходов - на 7 082.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 78 212 580. Далее следуют Индия (42 931 045), Бразилия (28 768 104), Франция (22 032 795) и Великобритания (18 886 705). Скончавшихся больше всего также в США - 941 112, вторую строчку занимает Бразилия (649 134), третью - Индия (514 023). Далее следуют Россия (352 446) и Мексика (318 086).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 435 milyonu ötüb

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