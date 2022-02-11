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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 402 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 402 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 402 млн, а количество летальных исходов - 5,77 млн.
Здоровье
11 февраля 2022 г. 02:15
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 402 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 402 млн, а количество летальных исходов - 5,77 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг ВОЗ.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 10 февраля в ВОЗ поступили сведения о 402 044 502 инфицированных и 5 770 023 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 332 592, летальных исходов - на 12 005.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 76 448 067. Далее следуют Индия (42 478 060), Бразилия (26 776 620), Франция (20 451 810) и Великобритания (18 000 123). Летальных исходов больше всего также в США - 902 189, вторую строчку занимает Бразилия (633 810), третью - Индия (506 520). Далее следуют Россия (338 091) и Мексика (309 884).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 402 milyonu ötüb

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