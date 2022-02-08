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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 394 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 394 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 394 млн, а количество летальных исходов - 5,73 млн.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 00:30
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 394 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 394 млн, а количество летальных исходов - 5,73 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник ВОЗ.

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 394 381 395 инфицированных и 5 735 179 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 235 694, летальных исходов - на 10 826.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 75 725 243. Далее следуют Индия (42 272 014), Бразилия (26 473 273), Франция (20 204 946) и Великобритания (17 803 329). Летальных исходов больше всего в США - 893 870, вторую строчку занимает Бразилия (631 802), третью - Индия (502 874). Далее следуют Россия (336 023) и Мексика (309 417).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 394 milyonu ötüb

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