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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 376 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 376 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 376 млн, а количество летальных исходов - 5,66 млн.
Здоровье
2 февраля 2022 г. 04:42
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 376 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 376 млн, а количество летальных исходов - 5,66 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 376 478 335 инфицированных и 5 666 064 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 913 949, летальных исходов - на 6 331.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 73 531 094. Далее следуют Индия (41 469 499), Бразилия (25 348 797), Франция (18 643 094) и Великобритания (17 986 913). Летальных исходов больше всего в США - 875 755, вторую строчку занимает Бразилия (626 854), третью - Индия (496 242). Далее следуют Россия (332 012) и Мексика (305 893).

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