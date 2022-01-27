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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 360 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 360 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 360 млн, а количество летальных исходов - 5,62 млн.
Здоровье
27 января 2022 г. 23:10
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 360 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 360 млн, а количество летальных исходов - 5,62 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 360 578 392 инфицированных и 5 620 865 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 395 352, летальных исходов - на 10 176.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 26 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 71 812 665. Далее следуют Индия (40 371 500), Бразилия (24 311 317), Франция (17 252 793) и Великобритания (16 149 323). Летальных исходов больше всего в США - 866 039, вторую строчку занимает Бразилия (623 843), третью - Индия (491 700). Далее следуют Россия (328 770) и Мексика (303 776).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 360 milyonu ötüb

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