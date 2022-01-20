Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн, а количество летальных исходов - 5,55 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн, а количество летальных исходов - 5,55 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, ВОЗ поступили сведения о 332 617 707 инфицированных и 5 551 314 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 156 986, летальных исходов - на 6 889.

Рекорд за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 519 158 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 66 254 888. Далее следуют Индия (37 901 241), Бразилия (23 074 791), Великобритания (15 399 304) и Франция (14 346 424). Летальных исходов больше всего в США - 846 647, вторую строчку занимает Бразилия (621 166), третью - Индия (487 202). Далее следуют Россия (323 376) и Мексика (301 469).