Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 190 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 190 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 190 597 409 инфицированных коронавирусом и 4 093 145 умерших. Количество заразившихся увеличилось за сутки на 427 576, летальных исходов - на 7 145.

Отметка в 175 млн инфицированных была превзойдена в мире 13 июня. Таким образом, за последние 36 дней коронавирусом заразились более 15 млн человек.