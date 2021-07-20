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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 190 млн.
Здоровье
20 июля 2021 г. 00:15
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 190 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в ВОЗ поступили сведения о 190 597 409 инфицированных коронавирусом и 4 093 145 умерших. Количество заразившихся увеличилось за сутки на 427 576, летальных исходов - на 7 145.

Отметка в 175 млн инфицированных была превзойдена в мире 13 июня. Таким образом, за последние 36 дней коронавирусом заразились более 15 млн человек.

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