Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 418 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 417 722 064.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 417 722 064.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения коронавирусом умерли 5 850 127 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных, число летальных исходов составило 928 519.

Далее идет Индия, где показатели составили соответственно 42 749 279 и 510 360.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 819 996 человек, из них скончались 641 096.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 753,0. В США на 1 млн жителей скончался 2 851 человек, в Индии - 364, в Бразилии - 2 981.