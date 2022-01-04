Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 293 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 292 млн 560 тыс. 622.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 292 млн 560 тыс. 622.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 млн 449 тыс. 495 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 56 млн 191 тыс. 523 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 827 тыс. 749.

Далее идет Индия с показателями 34 млн 960 тыс. 261 и 482 тыс. 17 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразился 22 млн 309 тыс. 81 человек. Из них умерли 619 тыс. 743.