Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане снизилось

За последние сутки в Азербайджане были зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом, 160 человек прошли лечение и выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане были зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом, 160 человек прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 296 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 223 475 человек прошли лечение и выздоровели, 3 136 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 685 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 3 984 теста, всего 2 412 034 теста.