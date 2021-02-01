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Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане снизилось

Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане снизилось За последние сутки в Азербайджане были зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом, 160 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
1 февраля 2021 г. 19:01
Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане снизилось

За последние сутки в Азербайджане были зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом, 160 человек прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 296 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 223 475 человек прошли лечение и выздоровели, 3 136 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 685 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 3 984 теста, всего 2 412 034 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees decline in Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı azaldı

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