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Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось 343 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось 343 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 342 596 024.
Здоровье
21 января 2022 г. 10:46
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось 343 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 342 596 024.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса общее число умерших составило 5 574 351 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место сохраняют США, где выявлено 69 308 600 инфицированных. Число летальных исходов составило 860 248.

Далее идет Индия, где количество подтвержденных случаев достигло 38 566 027, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 488 396.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 595 178 человек, из них скончались 622 476.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 343 milyona çatır

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