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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 258 человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 258 человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 258 268 755.
Здоровье
23 ноября 2021 г. 10:53
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 258 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 258 268 755.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии скончались 5 159 194 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 888 123 инфицированных, а количество летальных исходов составило 772 343.

Далее идет Индия, где число заразившихся коронавирусом составило 34 518 901, число умерших - 465 911 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия. В этой стране COVID-19 заразились в общей сложности 22 020 412 человек, умерли 612 782 человека.

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