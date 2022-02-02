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Число заразившихся COVID-19 в мире достигло 382 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире достигло 382 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 722 919.
Здоровье
2 февраля 2022 г. 10:24
Число заразившихся COVID-19 в мире достигло 382 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 722 919.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 688 006 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 350 359 инфицированных, число летальных исходов составило 890 770.

Далее идет Индия с показателями 41 630 885 и 497 975 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 634 781 человек, из них скончались 628 356.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 732,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 736 человек, Индии - 355, Бразилии - 2 922.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 382 milyona çatır

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