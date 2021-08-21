Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки составило 3 551 человек

В Азербайджане зарегистрирован 3 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 196 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрирован 3 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 196 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 388 437 человек. Из них вылечились 344 603 человека, скончались 5 279 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 38 555 человек.

За последние сутки в стране было проведено 18 982, в общей сложности - 4 304 865 тестов.