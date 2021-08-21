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Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки составило 3 551 человек

Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки составило 3 551 человек В Азербайджане зарегистрирован 3 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 196 пациентов вылечились.
Здоровье
21 августа 2021 г. 16:35
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки составило 3 551 человек

В Азербайджане зарегистрирован 3 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 196 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 388 437 человек. Из них вылечились 344 603 человека, скончались 5 279 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 38 555 человек.

За последние сутки в стране было проведено 18 982, в общей сложности - 4 304 865 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,551 new COVID-19 cases, 27 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 551 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

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