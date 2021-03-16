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Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000

Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000 За сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов
Здоровье
16 марта 2021 г. 14:12
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 980 новых случаев заражения коронавирусом, 309 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлен 241 651 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 370 человек выписаны после выздоровления, 3 298 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 983 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 453 теста, всего - 2 726 470 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 980 new COVID-19 cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Yoluxanların sayı 1000-ə çatır

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