Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000

За сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 980 новых случаев заражения коронавирусом, 309 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлен 241 651 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 370 человек выписаны после выздоровления, 3 298 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 983 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 453 теста, всего - 2 726 470 тестов.