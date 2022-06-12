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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 540 миллионов

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 540 миллионов Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 540 млн 077 тыс. 931.
Здоровье
12 июня 2022 г. 17:23
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 540 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 540 млн 077 тыс. 931.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 330 тыс. 577 человек.

Если раньше лидером по количеству ежедневных смертей от коронавируса были США, то теперь их опередил Тайвань (еще 211 случаев заражения за последние сутки).

Тайвань опережает США и по количеству ежедневных заражений коронавирусом. За последние сутки еще у 79 663 человек в островном государстве был диагностирован вирус.

По неофициальным данным, всего за последние сутки в мире зарегистрировано 800 смертей от COVID-19.

При этом за последние сутки в мире выявлено 344 370 случаев заражения.

Напомним, коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию COVID-19 11 февраля 2020 года, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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Версия на английском языке Global coronavirus tally exceeds 540 million
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 540 milyonu ötüb

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