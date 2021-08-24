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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 213 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 213 млн Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 213 млн.
Здоровье
24 августа 2021 г. 01:44
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 213 млн



Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 213 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Worldometers, в мире выявлено 213 076 150 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что общее число умерших от коронавируса в мире достигло 4 450 748 человек. Удалось спасти жизни 190 682 821 пациентов, заболевших коронавирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано в США. Далее по списку идут Индия, Бразилия, Россия.

Напомним, что коронавирусная инфекция начала распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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