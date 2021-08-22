Число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 212 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на портал Worldometers, в мире выявлено 212 023 749 случаев заражения COVID-19.
Отмечается, что общее число умерших от коронавируса в мире достигло 4 434 370 человек. Удалось спасти жизни 189 682 813 пациентов, заболевших коронавирусом.
Больше всего случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано в США. Далее по списку идут Индия, Бразилия, Россия.
Напомним, что коронавирусная инфекция начала распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.