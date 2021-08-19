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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 млн Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 210,4 млн.
Здоровье
19 августа 2021 г. 05:00
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 210,4 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Worldometers, в мире выявлено 210 042 526 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что общее число умерших от коронавируса в мире достигло 4 403 913 человек. Удалось спасти жизни 188 174 698 пациентов, зараженных вирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано в США. Далее по списку идут Индия, Бразилия, Россия.

Напомним, что коронавирусная инфекция начала распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

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