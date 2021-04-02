Число зараженных коронавирусом в мире превысило 130 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 130 млн человек

Число людей, инфицированных COVID-19 в мире, превысило 130 миллионов.

Об этом Report передает со ссылкой на статистику по отдельным странам.

США продолжают лидировать по числу заражений: 31 229 639. Далее следует Бразилия с 12 334 844 зараженных, на третьем месте Индия - 12 302 92 больных COVID-19.

Число жертв заболевания в мире составляет 2 838 22 человек, 104 752 420 больных вылечились. Лечение продолжают 22 491 657 пациентов.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.