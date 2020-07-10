Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч

Названо число инфицированных до сих пор, выздоровевших и умерших от инфекции коронавируса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

“На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения инфекцией коронавируса 22 990 человек, из них 14 093 человека вылечены, 292 человека умерли, 8 605 человек продолжают лечение в больницах особого режима”, - сказала она.