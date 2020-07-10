О нас
Report Georgia

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч
Здравоохранение
10 июля 2020 г. 17:30
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч

Названо число инфицированных до сих пор, выздоровевших и умерших от инфекции коронавируса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

“На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения инфекцией коронавируса 22 990 человек, из них 14 093 человека вылечены, 292 человека умерли, 8 605 человек продолжают лечение в больницах особого режима”, - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 23 minə çatır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем
Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем
10 июля 2020 г. 18:30
TƏBİB об открытии пляжей
TƏBİB об открытии пляжей
10 июля 2020 г. 18:25
TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах
TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах
10 июля 2020 г. 18:09
В Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина
ФотоВ Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина
10 июля 2020 г. 17:41
TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы
TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы
10 июля 2020 г. 17:40
Количество тестов на COVID-19 в Азербайджане превысило 550 тысяч
Количество тестов на COVID-19 в Азербайджане превысило 550 тысяч
10 июля 2020 г. 17:22
В Азербайджане еще 526 человек заразились COVID-19, 8 скончались
В Азербайджане еще 526 человек заразились COVID-19, 8 скончались
10 июля 2020 г. 17:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 93 объектах
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 93 объектах
10 июля 2020 г. 15:47
Аудит в одной из структур Минздрава выявил недочеты
Аудит в одной из структур Минздрава выявил недочеты
10 июля 2020 г. 14:27
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса
10 июля 2020 г. 12:23

Последние новости

18:38
Минздрав: Лечащимся дома от COVID-19 лекарства предоставляются бесплатно Здравоохранение
18:30
Помощник президента прокомментировал приезд иностранных врачей Внутренняя политика
18:30
Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем Здравоохранение
18:25
TƏBİB об открытии пляжей Здравоохранение
18:09
TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах Здравоохранение
18:08
МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП Финансы
17:58
ВидеоПродолжаются тактические учения Отдельной общевойсковой армии Армия
17:55
Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов Внешняя политика
17:52
В Азербайджане 18 осужденных заразились COVID-19, 2 досрочно освобождены Внутренняя политика
17:49
Помощник президента: Пользуюсь общественным транспортом Внутренняя политика
17:41
ФотоВ Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина Здравоохранение
17:40
TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы Здравоохранение
17:31
Возвращенный НДС теперь можно обналичить Бизнес
17:30
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч Здравоохранение
17:22
Количество тестов на COVID-19 в Азербайджане превысило 550 тысяч Здравоохранение